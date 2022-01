Großteil der Freien Wähler-Fraktion ist in Quarantäne

Das Wetter: In der Nacht teils klar, teils trüb

Das Wetter in Bayern: Am Abend vielerorts bewölkt oder trüb, besonders in Teilen Schwabens und in Alpennähe klar. Abkühlung auf minus 2 bis minus 11 Grad. Morgen und übermorgen teils länger trüb, teils sonnig; ungetrübter Sonnenschein an den Alpen. Am Samstag nur ganz im Süden freundlich. Höchstwerte 0 bis 5, in Alpennähe bis 10 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2022 17:00 Uhr