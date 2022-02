Nachrichtenarchiv - 16.02.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Großteil der Corona-Beschränkungen soll bis 20. März auslaufen. Das haben Bund und Länder am frühen Abend bekanntgegeben. Kanzler Scholz erklärte, der Scheitelpunkt der Omikron-Welle sei wohl erreicht. Deutschland könne in der Pandemie zuversichtlich nach vorn schauen und langsam lockern. Geplant sind - wie schon vor dem Treffen bekannt geworden war - Öffnungen in drei Stufen, was zum Beispiel Kontaktbeschränkungen im Privaten und Zutrittsregeln für Einzelhandel, Gastronomie sowie Sport-, Kultur- und Freizeitveranstaltungen angeht. Schutzmaßnahmen wie Maskentragen und Abstandhalten sollen aber weiterhin gelten. Scholz warnte davor, bei all dem Optimismus unvorsichtig zu werden. Der Kanzler hält am Ziel einer verpflichtenden Corona-Impfung fest. Es dürfe nicht vergessen werden, dass es auch wieder einen Herbst und einen Winter geben werde, so Scholz. Zuletzt war der Gesetzgebungsprozess im Bundestag ins Stocken geraten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2022 18:00 Uhr