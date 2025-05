Großteil der Asylanträge junger russischer Männer ist abgelehnt worden

Mehr als drei Jahre seit Beginn des Ukraine-Kriegs haben rund 350 russische Männer im wehrfähigen Alter Asyl in Deutschland erhalten. Das zeigt eine Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Linken-Anfrage. Demnach haben seit 2022 knapp 6.400 russische Männer zwischen 18 und 45 Jahren einen Asylantrag in Deutschland gestellt, was mehrheitlich abgelehnt wurde. Die Linken-Bundestagsabgeordnete Bünger sagte, gemessen an geschätzten Hunderttausenden, die Russland seither verlassen haben, um sich dem Kriegsdienst zu entziehen, seien 350 erfolgreiche Asylverfahren russischer Männer eine beschämend niedrige Zahl.

