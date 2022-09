Großteil der 230 in Australien gestrandeten Grindwale verendet

Nachrichtenarchiv - 22.09.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hobart: Etwa 200 Grindwale sind an einem Strand an der Westküste Tasmaniens verendet. Nur 35 der etwa 230 Wale, die tags zuvor auf der zu Australien gehörenden Insel entdeckt worden waren, seien noch am Leben, sagte der Leiter der örtlichen Tierschutzbehörde. Das Hauptaugenmerk liege nun darauf, diese Tiere zu retten und freizulassen. Helfer bedeckten die noch lebenden Grindwale zu ihrem Schutz mit Decken und begossen sie mit Meerwasser. Der Grund für Massenstrandungen von Walen ist bisher nicht bekannt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.09.2022 05:00 Uhr