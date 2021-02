Großstädte melden Fortschritte bei Kontaktnachverfolgung

Nachrichtenarchiv - 07.02.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bürgermeister mehrerer großer Städte haben die Begründung des Inzidenzwerts von 50 Neuerkrankungen pro Woche in Frage gestellt. Wie eine Umfrage der "Welt am Sonntag" ergab, halten sie die Kontakt-Nachverfolgung mittlerweile auch bei höheren Inzidenzwerten für möglich. So sagte die Kölner Oberbürgermeisterin Reker, ihre Behörden könnten seit Monaten innerhalb von 24 Stunden alle positiv Getesteten und deren Kontaktpersonen finden und Quarantäne-Anordungen verhängen. In Bremen mit einer 71er-Inzidenz gelingt das laut Stadtoberhaupt Bovenschulte ebenfalls. Ähnlich äußerten sich die Oberbürgermeister von Düsseldorf, Leipzig und München. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Dedy, erklärt das mit den dortigen IT-Lösungen. Er räumt aber ein, dass nicht alle Städte so weit sind.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.02.2021 06:00 Uhr