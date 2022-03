Großrazzia gegen sogenannte Prepper-Szene in der Oberpfalz

Nachrichtenarchiv - 30.03.2022 23:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Neumarkt in der Oberpfalz: Bei einer Großrazzia in der sogenannten Prepper-Szene hat die Polizei im Landkreis Neumarkt mehrere Wohnungen und Gebäude durchsucht. Der Einsatz der rund 290 Beamten richtete sich gegen sechs deutsche Männer. Wie es von der Polizei hieß, hat es Hinweise auf Sabotagehandlungen an großen Stromleitungen gegeben. Laut Innenminister Herrmann zeigen die Durchsuchungsergebnisse eine bedenkliche Affinität zu Waffen und Verhaltensmuster der Prepper-Szene. Deren Anhänger bereiten sich auf einen von ihnen erwarteten Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung vor, indem sie Gegenstände und Nahrung horten. Dem Staat stehen sie oft ablehnend gegenüber.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.03.2022 23:45 Uhr