Großrazzia gegen eritreische Regierungsgegner in Deutschland

Karlsruhe: Deutsche Sicherheitsbehörden sind mit einer Großrazzia gegen eritreische Regierungsgegner vorgegangen. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft richten sich die Maßnahmen gegen 17 Beschuldigte. Sie stehen im Verdacht, eine terroristische Vereinigung gegründet zu haben oder ihr anzugehören. In sechs Bundesländern wurden Objekte durchsucht, drei davon in Bayern. Parallel gab es Razzien in Dänemark. Die Beschuldigten sollen Mitglieder einer international vernetzten Gruppe sein, deren Ziel es ist, die Regierung in Eritrea zu stürzen. Der Ableger in Deutschland ist seit mindestens drei Jahren aktiv und verfolgt sein Anliegen auch durch Gewaltaktionen gegen hiesige Veranstaltungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2025 10:00 Uhr