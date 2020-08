Großrazzia gegen Clankriminalität im Ruhrgebiet

Nachrichtenarchiv - 16.08.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Essen: Mit einem Großaufgebot ist die nordrhein-westfälische Polizei vor allem im Ruhrgebiet gegen Clankriminalität vorgegangen. Kontrolliert wurden in mehreren Städten Shisha-Bars, Wettbüros, Spielhallen und Teestuben. NRW-Innenminister Reul sagte an einem Einsatzort in Essen, es gelte die klare Ansage: Hier gilt nicht das Recht der Familie, sondern das Recht des Staates. Die Landesregierung fährt seit längerem einen harten Kurs gegen Clankriminalität.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.08.2020 02:00 Uhr