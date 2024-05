Großraum Nürnberg verbietet E-Scooter in Bussen und Bahnen

Nürnberg: Auch im Norden Bayerns dürfen E-Scooter nicht mehr in U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen mitgenommen werden. Der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg VGN nannte als Grund das Brand- und Explosionsrisiko, das von den Akkus der Roller ausgehe. In Regionalzügen und S-Bahnen dürfen die E-Scooter weiter befördert werden. In München, Augsburg und anderen Städten in Deutschland sind die E-Roller in öffentlichen Verkehrsmitteln bereits verboten. Für Elektro-Fahrräder gilt die Regelung nicht, weil für die in E-Bikes verbauten Akkus laut VGN höhere Sicherheitsstandards gelten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.05.2024 18:45 Uhr