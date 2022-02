Großraum Kiew ist laut Präsident Selenskyj weiter unter Kontrolle der Ukraine

Tausende Teilnehmer bei Demos gegen Unkraine-Krieg in München und Erlangen

München: In vielen deutschen Städten ist gegen das russische Vorgehen in der Ukraine protestiert worden. In Bayern gab es unter anderem Demonstationen in München und Erlangen. In der bayerischen Landeshauptstadt versammelten sich nach Angaben der Polizei 5-tausend Menschen. Die Teilnehmer forderten Solidarität mit der Ukraine und einen Stopp der russischen Invasion. In Erlangen gingen mindestens 500 Menschen auf die Straße und verurteilten den Krieg in der Ukaine.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2022 14:00 Uhr