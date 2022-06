Großkundgebung gegen G-7-Gipfel hat begonnen

Nachrichtenarchiv - 25.06.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Seit dem Mittag läuft auf der Theresienwiese eine Großdemonstration gegen den G7-Gipfel auf Schloß Elmau bei Garmisch-Partenkirchen. Erwartet werden mindestens 20.000 Teilnehmer. In dem Aufruf zur Demo heißt es, die G7-Staaten würden die Verantwortung für die Klimakrise, das Artensterben und Ungleichheit tragen. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs der größten Wirtschaftsnationen beginnt morgen. Themen werden unter anderem die Lage der Weltwirtschaft und der Klimaschutz sein. Bundeskanzler Scholz hat heute erneut vorgeschlagen, mit den Partnern der G7-Staaten einen - wie er es nennt - "Klimaclub" zu gründen. Es gehe darum, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten, indem man sich von fossilen Energien abwende, so Scholz in seinem Videopodcast.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2022 12:00 Uhr