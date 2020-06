Großkundgebung gegen Corona-Beschränkungen in München ist abgesagt

Nachrichtenarchiv - 05.06.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In München findet morgen keine Kundgebung gegen die Corona-Beschränkungen statt. Die Organisatoren haben die Veranstaltung abgesagt. Grund sei, so der Anmelder zum BR, dass er den Versammlungsort nicht frei habe wählen können. Das Münchener Kreisverwaltungsreferat hatte zuvor signalisiert, dass es eine Kundgebung am Marienplatz untersagen wird. Stattdessen würde es die Versammlung auf der Theresienwiese erlauben. Dort wollten die Kritiker dieses Mal nicht demonstrieren. Vergangenen Samstag, so kritisieren sie, habe die Polizei das Gelände abgeschottet und so Menschen daran gehindert, an der Versammlung teilzunehmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2020 11:00 Uhr