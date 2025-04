Großkundgebung für umstrittenen serbischen Präsidenten Vucic

Belgrad: In der serbischen Hauptstadt haben mehrere zehntausend Demonstranten ihre Solidarität mit dem umstrittenen Präsidenten Vucic bekundet. Vucic hatte die Kundgebung selbst organisiert, nachdem es zuvor wochenlange Massenproteste gegen seine Regierung gegeben hatte. Auch gestern gingen wieder tausende Menschen gegen Misswirtschaft auf die Straße - dieses Mal in der Stadt Novi Pazar. Auslöser der Proteste ist der Einsturz eines frisch renovierten Bahnhofsdachs in der Stadt Novi Sad, den viele Serben auf Korruption in den Behörden zurückführen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2025 01:00 Uhr