Großhandelspreise fallen erstmals seit Ende 2020

Meldungsarchiv - 15.05.2023 13:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Wiesbaden: Im deutschen Großhandel sind zum ersten Mal seit zweieinhalb Jahren die Preise gefallen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, sanken sie im April um einen halben Prozentpunkt gegenüber dem Vorjahresmonat. Zum Vergleich: Im März hatte es noch einen Anstieg von zwei Prozent gegeben, im Februar sogar von fast neun Prozent. Mit sinkenden Großhandelspreisen könnte auch die Inflation in Deutschland weiter nachlassen. Denn der Großhandel gilt als Scharnier zwischen Herstellern und Endkunden. Die Preisveränderungen kommen in der Regel mit Verzögerung auch bei den Verbrauchern an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.05.2023 13:15 Uhr