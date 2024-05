Großflächiger Stromausfall in Augsburg

Augsburg: In der Augsburger Innenstadt sowie in den Stadtbezirken Herrenbach, Spickel und Hochzoll ist am Abend etwa eine Stunde lang der Strom ausgefallen. Als Ursache vermuten die Stadtwerke einen Blitzeinschlag in einer Hochspannungsleitung. Schätzungsweise 30tausend Haushalte seien von etwa 20 bis 21 Uhr von der Stromversorgung abgeschnitten gewesen. Wegen steckengebliebener Aufzüge musste die Feuerwehr ausrücken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.05.2024 01:00 Uhr