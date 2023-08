Großfahndung nach Raubüberfall auf Nürnberger Autohaus

Nürnberg: Zwei Unbekannte haben am Vormittag ein Autohaus überfallen. Wie die Polizei dem BR mitteilte, sind die Männer gegen 9.30 Uhr in das Geschäft in der Fuggerstraße eingedrungen und bedrohten die Angestellten mit einer Schusswaffe. Anschließend flüchteten die beiden Täter mit der Beute. Unklar ist bisher, welchen Wert das Diebesgut hat. Derzeit läuft eine groß angelegte Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt ist.

