Großfahndung nach Gewalttat in Schwandorf in der Oberpfalz

Das Wetter: Es klart immer mehr auf, morgen ist es dann meist sonnig

Das Wetter in Bayern: Am Abend recht freundlich und kaum noch Schauer. In der Nacht meist klar bei 14 bis 10 Grad. Morgen viel Sonne und trocken. Höchstwerte 20 bis 25 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Mittwoch noch etwas wärmer, am Donnerstag dann bis 30 Grad, aber wieder unbeständiger.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.06.2020 18:15 Uhr