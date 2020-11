Großfahndnung nach Anschlag in Wien

Nachrichtenarchiv - 03.11.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Nach einem Anschlag in der Österreichischen Hauptstadt gibt es noch keine Entwarnung. Mindestens ein Tatverdächtiger ist nach Worten von Innenminister Nehammer noch auf der Flucht. Das gesamte Zentrum von Wien wurde weiträumig abgesperrt. Nehammer appellierte an die Bevölkerung, heute möglichst zu Hause zu bleiben, Kinder müssen nicht zur Schule. Bisher wurde bestätigt, dass an mehreren Tatorten zwei Passanten getötet wurden und mindestens 15 Menschen teils schwer verletzt wurden. Einer der mutmaßlichen Täter wurde von der Polizei erschossen. Der Angriff hatte am Abend in einem Ausgehviertel begonnen. Nach Angaben der Polizei gab es insgesamt sechs verschiedene Tatorte, an denen Schüsse fielen. Über die Hintergründe ist bisher nichts bekannt. Ein Tatort liegt den Angaben nach in unmittelbarer Nähe einer Synagoge in der Innenstadt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2020 06:00 Uhr