Großes Zuschauerinteresse bei "Fastnacht in Franken"

Veitshöchheim: Bundesweit haben gestern rund 3,5 Millionen Zuschauer die Live-Sendung "Fastnacht in Franken" im BR Fernsehen geschaut. In Bayern verfolgten durchschnittlich gut zwei Millionen Menschen die Prunksitzung des Fastnacht-Verbands Franken. Das entspricht einem Marktanteil von über 50 Prozent. BR-Intendantin Wildermuth dankte allen Mitwirkenden. Die Fastnacht in Franken sei ein Highlight im Kalender. Die Künstler hätten es geschafft, einen Abend lang Leichtigkeit und Frohsinn in die Herzen und in die Wohnzimmer zu zaubern. Auch der Präsident des Fastnacht-Verbandes Franken, Anderlik, zeigte sich hoch erfeut über den Erfolg der Sendung. So etwas sei aber nur möglich, wenn viele Menschen mit Herzblut, Kreativität und Freude zusammenarbeiteten. Heute Abend um 20.15 Uhr wird die Sendung im BR Fernsehen noch einmal wiederholt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.02.2024 11:45 Uhr