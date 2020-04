Großes Staraufgebot bei virtuellem Benefizkonzert für Kampf gegen Coronavirus

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Los Angeles: Weltstars wie die Rolling Stones, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder, Taylor Swift, Lady Gaga und Billie Eilish wollen ein virutelles Benefiz-Konzert veranstalten. Sie sammeln dabei Spenden für den Kampf der WHO gegen das Corona-Virus. Das Konzert mit dem Titel "One World toghether at home" beginnt heute - am Samstag Abend - um 20 Uhr und dauert etwa 6 Stunden. Es wird in sozialen Medien, bei Streaming-Anbietern und weltweit in vielen Fernsehsendern gezeigt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.04.2020 01:00 Uhr