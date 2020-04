Großes Staraufgebot bei Corona-Benefiz-Konzert

Nachrichtenarchiv - 19.04.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Los Angeles: Mit einem virtuellen Benefiz-Konzert "One World: Together at Home" haben Weltstars Spenden für den Kampf gegen das Coronavirus gesammelt. Mit dabei waren unter anderem die Rolling Stones, Elton John, Billie Eilish und die hessische Popband Milky Chance. Die früheren First Ladys Laura Bush und Michelle Obama dankten den Helfern in Krankenhäusern und Geschäften. Auch Ärzte, Wissenschaftler und Politiker schalteten sich dazu. Zu sehen war das mehrstündige Event als Livestream im Internet. Organisiert wurde die Aktion von der Sängerin Lady Gaga und der Hilfsbewegung Global Citizen. Das Geld soll in einen Fonds der Weltgesundheitsorganisation fließen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2020 08:00 Uhr