Großer Zapfenstreich für Merkel beginnt am Abend

Mehr als ein Viertel der 25-Jährigen wohnt noch bei den Eltern

Wiesbaden: Mehr als ein Viertel der 25-Jährigen in Deutschland hat im vergangenen Jahr noch bei den Eltern gelebt. Das meldet das Statistische Bundesamt. Töchter ziehen demnach schneller aus als Söhne. So lebte mit 25 noch gut jeder dritte Sohn zuhause, aber nur noch jede fünfte Tochter. Im EU-Vergleich findet der Auszug damit relativ früh statt. In Süd- und Osteuropa bleiben die Kinder länger im Haushalt der Eltern, vor allem in Kroatien, in der Slowakei, in Italien und Portugal. Hier ist der Nachwuchs im Schnitt mindestens 30 bis er die elterliche Wohnung verlässt. In einigen nordeuropäischen Ländern gehen die Kinder deutlich früher - in Schweden im Schnitt schon mit 17,5 Jahren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2021 11:00 Uhr