Großer Zapfenstreich beendet politische Würdigung des Afghanistan-Einsatzes

Schwesig will in Mecklenburg-Vorpommern mit der Linken regieren

Güstrow: In Mecklenburg-Vorpommern strebt die SPD eine Koalition mit der Linken an. Nach den Worten von Ministerpräsidentin Schwesig hat der Landesvorstand der SPD einstimmig beschlossen, der Linken Verhandlungen über die Regierungsbildung anzubieten. Die Sondierungsgespräche hätten mit der Linken die meisten Schnittmegen ergeben, in dieser Konstellation könne die SPD die meisten ihrer Kernthemen verwirklichen, so Schwesig. Bis jetzt regiert sie in Mecklenburg-Vorpommern mit der CDU. Rechnerisch wäre auch eine Fortsetzung dieses Bündnisses oder eine "Ampel-Koalition" möglich. Wenn die Koalitionsgespräche Erfolg haben, wäre die Linke nach 15 Jahren erstmals wieder an der Regierung in Schwerin beteiligt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.10.2021 20:45 Uhr