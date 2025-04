Großer Stromausfall legt Iberische Halbinsel lahm

Madrid: Spanien, Portugal und Teile Frankreichs haben derzeit keinen Strom. Nach Angaben der örtlichen Netzbetreiber ist die gesamte iberische Halbinsel betroffen. In Madrid mussten Teile der U-Bahn evakuiert werden, der Verkehr kam teils zum Erliegen, weil Ampeln ausgefallen sind - auch an Flughäfen und Bahnhöfen geht nichts mehr. In Lissabon und Porto stehen Bahnen ebenfalls still. Auch Geschäfte und zahlreiche Gebäude sind betroffen. Die Ursache ist noch unklar. Nach Angaben spanischer Netzbetreiber dürfte es sechs bis zehn Stunden dauern, bis die Stromversorgung wieder läuft. Die EU-Kommission steht mit den Behörden vor Ort in Kontakt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.04.2025 15:15 Uhr