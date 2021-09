Großer Preis des Literaturfonds geht an Autorin Ulrike Draesner

Söder spricht von neuer Realität bei Pandemie-Bekämpfung

München: In seiner Regierungserklärung im Landtag hat Bayerns Ministerpräsident Söder von einer neuen Realität in der Pandemie gesprochen. Nach seinen Worten ermöglicht die Impfquote von 60 Prozent mehr Eigenverantwortung. Söder fügte hinzu, weitere Einschränkungen seien nicht rechtmäßig. Bei der anschließenden Debatte kritisierte Grünen-Fraktionschef Hartmann das Test-Konzept an den Schulen als unausgegoren. Er forderte ab dem ersten Schultag in allen Schultypen PCR-Tests anzubieten und nicht wie bisher geplant lediglich an den Grund-und Förderschulen. Die AFD-Fraktionsvorsitzende Ebner-Steiner bezeichnete die 3-G-Regeln als unzulässige Einschränkung der Freiheit. Sie warnte vor einer Spaltung der Gesellschaft in Geimpfte und Ungeimpfte. In den nächsten Stunden will der Landtag die neue Verordnung verabschieden, damit sie morgen in Kraft treten kann. In Zukunft soll dann nicht die Inzidenz der zentrale Maßstab sein, sondern die Belegung der Krankenhäuser. Hier gilt dann eine Ampel. Ab einer Inzidenz von 35 gilt in Zukunft die 3G-Regel für Innenräume.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2021 13:00 Uhr