Großer Andrang auch in anderen Städten bei Demos gegen Rechts

Berlin: Auch in anderen deutschen Städten kamen zahlreiche Menschen zusammen, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. In Köln waren es bis zu 70.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, in Bremen rund 45.000. Auch in Dresden demonstrierten Tausende, dort wurde wegen der - wie es hieß - enormen Teilnehmerzahl die ursprüngliche Kundgebungsstrecke verlängert. In Berlin begann die Demonstration erst am späten Nachmittag. Bundespräsident Steinmeier erklärte, diese Menschen machten uns allen Mut. Bundesinnenministerin Faeser sprach ebenfalls von einem ermutigenden Zeichen, Wirtschaftsminister Habeck nannte die Zahl der Menschen, die Flagge zeigten für unsere Demokratie, beeindruckend.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.01.2024 19:00 Uhr