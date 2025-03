Großeinsatz von Rettungskräften am Eibsee

Mehrere Menschen sind am Eibsee ins Eis eingebrochen: Auf dem teils zugeforerenen See am Fuß der Zugspitze läuft nach Polizeiangaben ein größerer Rettungseinsatz. Zu möglichen Verletzten gab es zunächst keine Informationen. Laut der Integrierten Leitstelle Oberland sind die Betroffenen ans Ufer gebracht worden, nach aktuellem Stand gibt es keine Vermissten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.03.2025 15:45 Uhr