Großeinsatz nach Chemie-Unfall im Oberallgäu

Blaichach: In der Gemeinde im Oberallgäu hat in der Früh ein Chemie-Unfall in einer Wäscherei für einen Großeinsatz von Einsatzkräften gesorgt. Nach Angaben der Polizei wurden vier Personen verletzt. Anwohner der Firma in Blaichach wurden wegen des beißenden Geruchs gebeten, vorsorglich Türen und Fenster geschlossen zu halten. Wie das Landratsamt mitteilte, war durch die undichte Stelle in einem Behälter ein chemischer Stoff ausgetreten. Ein nahegelegener Campingplatzes war kurzzeitig evakuiert worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2024 12:00 Uhr