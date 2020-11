Großeinsatz der Polizei bei Demonstrationen in Leipzig

Polizei löst in Oberbayern illegale Partys auf

Burghausen: Die Polizei hat in Oberbayern mehrere Partys aufgelöst, bei denen gegen Corona-Auflagen verstoßen wurde. In Burghausen feierten Jugendliche und Heranwachsende in einer Unterführung mit lauter Musik. Die meisten von ihnen trugen keine Masken, außerdem stammten sie aus unterschiedlichen Haushalten und hielten sich nicht an den Mindestabstand. 15 Personen wurden angezeigt. In Bad Reichenhall löste die Polizei eine Party von sechs Jugendlichen im Karlspark auf. In Waldkraiburg feierten zehn Menschen in der Wohnung eines 19-Jährigen. Alle stammten aus unterschiedlichen Haushalten. Als die Polizei eintraf, flüchteten zwei Partygäste über einen Balkon.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2020 14:00 Uhr