Große US-Telefonanbieter verweigern Aufschub bei 5G

New York: Die großen US-Mobilfunkanbieter AT&T und Verizon weigern sich, die für Mittwoch geplante Einführung des neuen Mobilfunkstandards 5G aufzuschieben. Verkehrsminister Buttigieg hatte darum gebeten, weil die Flugsicherung befürchtet, die 5G-Technik könnte zu Interferenzen mit bestimmter Flugzeugelektronik führen. Die Unternehmen weisen in einem gemeinsamen Brief darauf hin, dass sie den 5G-Start bereits von Dezember auf Januar verschoben hätten. Außerdem hätten Fluggesellschaften und Flughäfen zwei Jahre Zeit gehabt, ihre Technik anzupassen. Lediglich in der Nähe bestimmter Flughäfen wird demnach der Einsatz der neuen Signale möglicherweise ein paar Monate ausgesetzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2022 19:00 Uhr