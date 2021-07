Große Unterschiede bei Azubi-Gehältern

Mercedes muss für Thermofenster keinen Schadenersatz leisten

Karlsruhe: Ein sogenanntes Thermofenster in einem Dieselwagen rechtfertigt allein noch keinen Schadenersatzanspruch. Das hat der Bundesgerichtshof am Vormittag entschieden. Selbst wenn es sich um eine unzulässige Abschalteinrichtung handeln sollte, wäre der Einsatz nicht sittenwidrig, so das Gericht. Ein Thermofenster funktioniere im Test und auf der Straße gleichermaßen, es verringert bei sehr hohen und niedrigen Lufttemperaturen die Abgasreinigung. Der Kläger wollte die Kosten für einen Dieselwagen von Mercedes in Höhe von 35.000 Euro erstattet haben. Der Fall geht jetzt zurück an das Oberlandesgericht Koblenz. Es soll prüfen, ob in dem Fahrzeug des Klägers eine weitere Abschalteinrichtung verbaut wurde, durch die sich ein Anspruch auf Schadenersatz ergeben könnte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2021 10:00 Uhr