Große Trauer über Tod von Mutter und Kind nach Anschlag in München

München: Nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag am Donnerstag haben zwei der 39 Verletzten ihren Überlebenskampf verloren. Wie ein Sprecher des Bayerischen Landeskriminalamtes bestätigte, sind das zweijährige Mädchen und ihre 37 Jahre alte Mutter ihren Verletzungen erlegen. In der Politik löste die Nachricht große Bestürztheit aus. Bundeskanzler Scholz schrieb im Online-Dienst "X", er sei tief erschüttert und traurig über den Tod des kleinen Kindes und der Frau. Den Angehörigen gelte sein tief empfundenes Beileid. Ähnlich äußerte sich auch Bayerns Ministerpräsident Söder. Es zerreiße einem das Herz, so der CSU-Vorsitzende auf "X". Ganz Bayern würde trauern und die Gedanken seien bei den Angehörigen. Man hoffe und bete für alle weiteren Verletzten. Nach Angaben von Münchens Oberbürgermeister Reiter, war die Frau eine Mitarbeiterin der Landeshauptstadt. Er erklärte, der Schmerz sei nicht in Worte zu fassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2025 01:00 Uhr