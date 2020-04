Große Teile eines Naturschutzgebiets in Belgien brennen

Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 23:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: In Belgien hat ein Waldbrand große Teile eines Naturschutzgebiets östlich von Antwerpen zerstört. Dem Bürgermeister zufolge wurde ein Gebiet von 167 Hektar ein Raub der Flammen - ein Fläche fast so groß wie die Insel Helgoland. Es werde Jahrzehnte dauern, bis alles wiederhergestellt ist, so der Bürgermeister. Die Brandursache ist noch unklar. Allerdings herrscht vor Ort seit Wochen extreme Trockenheit.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.04.2020 23:45 Uhr