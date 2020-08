Große Ratsversammlung in Afghanistan empfiehlt Freilassung inhaftierter Taliban

Internationale Hilfe ist auf dem Weg in den Libanon

Beirut: Nach der Explosionskatastrophe in der libanesischen Hauptstadt bemühen sich mehrere Länder um schnelle Hilfe für die notleidende Bevölkerung. Das französische Außenministerium teilte mit, dass insgesamt 18 Tonnen Medikamente und fast 700 Tonnen Lebensmittel per Flugzeug und Schiff nach Beirut gebracht werden sollen. Auch die Bundesregierung bringt ein Soforthilfepaket auf den Weg. Wie Bundesaußenminister Maas der Bild am Sonntag sagte, hat es einen Umfang von zehn Millionen Euro. Am Nachmittag sollen unter Leitung der Vereinten Nationen weitere internationale Hilfen für den Libanon vereinbart werden. - In Beirut demonstrierten die Menschen bis spät in die Nacht gegen die Regierung. Als Reaktion auf die Proteste kündigte Regierungschef Diab vorgezogene Neuwahlen an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2020 10:00 Uhr