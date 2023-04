Große Parteien liegen Kopf an Kopf bei finnischer Parlamentswahl

Meldungsarchiv - 02.04.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Helsinki: Bei der Parlamentswahl in Finnland zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen der drei großen Parteien ab. Die konservative "Nationale Sammlungspartei" lag nach Auszählung von 45 Prozent der Stimmen mit 20,8 Prozent knapp in Führung. Die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Marin kamen dicht dahinter auf 20,7 Prozent. Die rechtspopulistische Partei "Die Finnen" lag mit 18,6 Prozent auf Platz drei. Der Vorsitzende der "Nationalen Sammlungspartei" hatte vor der Abstimmung gesagt, er sei bei der Bildung einer Koalition für alle Optionen offen. Die Sozialdemokraten von Premierministerin Marin schließen dagegen eine Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten aus. Das Endergebnis der Parlamentswahl soll am späten Abend verkündet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2023 22:00 Uhr