Große Mehrheit lehnt AFD-Beteilgung an ostdeutschen Landesregierungen ab

Berlin: Vor den anstehenden Landtagswahlen in mehreren ostdeutschen Bundesländern ist eine große Mehrheit gegen eine Regierungsbeteiligung der AfD. Das geht aus dem neuen Deutschlandtrend im Auftrag der ARD hervor. 68 Prozent der Deutschen wollen die AfD demnach nicht an den künftigen Landesregierungen in Sachsen, Thüringen oder Brandenburg beteiligt sehen. Bei der Partei von Sarah Wagenknecht sind es 49 Prozent. Bei der Frage nach dem Kanzlerkandidaten der Unionsparteien wächst die Zustimmung für den CSU-Vorsitzenden Söder. Laut ARD-Deutschlandtrend wäre der bayerische Ministerpräsident aus Sicht von 38 Prozent der Befragten ein guter Kanzlerkandidat. Das sind vier Prozentpunkte mehr als Ende Mai. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst kommt auf 36, CDU-Chef Merz auf 27 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2024 09:00 Uhr