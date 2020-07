Große Mehrheit akzeptiert Abstandhalten und Maskentragen

Nachrichtenarchiv - 24.07.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Eine große Mehrheit in Deutschand hat sich nach eigener Auskunft inzwischen an das Abstandhalten und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wegen der Corona-Pandemie gewöhnt. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap für das ARD-Morgenmagazin gaben das 79 Prozent der Befragten an. 19 Prozent fällt es noch schwer, die Maßnahmen einzuhalten. Am schwersten fällt es den Anhängern der AfD und der FDP.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.07.2020 04:00 Uhr