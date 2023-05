Große Lithium-Mine in Portugal kann erschlossen werden

Meldungsarchiv - 31.05.2023 18:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Lissabon: In Portugal gibt es grünes Licht für die Erschließung einer riesigen Lithium-Mine. Die Umweltschutzbehörde des Landes hat dem sogenannten Barroso-Projekt die Genehmigung erteilt. Die Lithium-Mine im Nordosten Portugals könnte die größte Westeuropas werden und dem Bau von Elektroautos auf dem Kontinent Auftrieb geben. Denn das Leichtmetall ist ein wichtiger Bestandteil der Batterien von E-Autos. Bislang wird Lithium hauptsächlich in Australien und Südamerika abgebaut sowie in China verarbeitet. Das Unternehmen, dass das Barroso-Projekt verantwortet, muss allerdings nach Protesten vor Ort etliche Auflagen zum Umweltschutz erfüllen. Kritiker des Vorhabens befürchten, durch den Lithium-Abbau könnten landwirtschaftliche Flächen zerstört, Flüsse umgeleitet und Berge von Schlacke hinterlassen werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.05.2023 18:15 Uhr