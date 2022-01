Große Kundgebungen gegen Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 09.01.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hamburg: Die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen und eine Impfpflicht bekommen weiteren Zulauf. Gestern sind laut Polizei allein in Hamburg fast 14.000 Menschen auf die Straße gegangen. In Frankfurt waren es 8.000, in Freiburg 6.000 und in Magdeburg 5.000. Auch in Bayern haben tausende Menschen an den Protesten teilgenommen - so unter anderem in Regensburg, Augsburg und Ansbach. Größere Zwischenfälle hat die Polizei nicht gemeldet - teilweise wurden die Masken- und Abstandsregeln nicht eingehalten. Bundesjustizminister Buschmann hat derweil dazu geraten, Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen fernzubleiben. Daran nähmen immer wieder auch Extremisten teil, die nicht auf dem Boden der Verfassung stünden. Man sollte sich deshalb gut überlegen, so der FDP-Politiker, ob man wirklich an der Seite von solchen Gruppen mitmarschieren möchte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2022 10:00 Uhr