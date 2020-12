Große Koalition prüft Verbot von Privilegien für Geimpfte

Nachrichtenarchiv - 29.12.2020 06:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach dem bundesweiten Start der Corona-Impfungen wird vermehrt über mögliche Privilegien für Geimpfte diskutiert - etwa bei Veranstaltungen, in Restaurants oder bei Flugreisen. Rechtspolitiker der Großen Koalition wollen Sonderrechte gesetzlich verbieten. Die SPD-Bundestagsfraktion prüfe derzeit entsprechende gesetzliche Maßnahmen, sagte der rechtspolitische Sprecher Fechner der Zeitung "die Welt". Vorzugsbehandlungen von Geimpften würden zu Spaltungen in der Gesellschaft führen, so Fechner. Der rechtspolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe Ullrich sagte, es gelte schon jetzt ein allgemeines Diskriminierungsverbot. Auch die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert eine rechtliche Klarstellung. Pflegebedürftige, die nicht geimpft sind, dürften nicht benachteiligt werden, betonte Stiftungs-Vorstand Brysch.

