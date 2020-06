Große Koalition macht Weg für Kohleausstieg frei

China verabschiedet offenbar Sicherheitsgesetz für Hongkong

Peking: China hat offenbar das umstrittene Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit in Hongkong erlassen. Wie in der Früh mehrere Medien in der Sonderverwaltungszone übereinstimmend berichten, verabschiedete der Ständige Ausschuss des Volkskongresses die Vorlage. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass chinesische Polizisten und Geheimdienstler mit weitreichenden Befugnissen nach Hongkong verlegt werden dürfen. Kritiker befürchten, dass die chinesische Führung mittels des Gesetzes die politischen Unruhen unterbinden will. In Hongkong protestiert die demokratische Opposition seit Monaten gegen den zunehmenden Einfluss Chinas. Sie fürchtet den Verlust von Freiheiten in der früheren britischen Kronkolonie.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2020 06:00 Uhr