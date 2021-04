Große Kirchen in Bayern feiern Ostern

Nachrichtenarchiv - 04.04.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Mit festlichen Gottesdiensten feiern die beiden großen Kirchen in Bayern Ostern. Pandemiebdingt dürfen jedoch nur wenige Gläubige in die Kirchen kommen, außerdem müssen sie eine FFP-2 Maske tragen. Das gemeinsame Singen ist verboten. Ursprünglich hatte die Runde aus Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin einen Verzicht auf Präsenzgottesdienste an Ostern ins Spiel gebracht. Kirchenvertreter hatten jedoch betont, ihre Schutzkonzepte seien gut genug. Im vergangenen Jahr hatte es wegen der Corona-Beschränkungen an Ostern keine öffentlichen Gottesdienste gegeben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.04.2021 05:00 Uhr