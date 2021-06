Große Internetseiten waren vorübergehend nicht erreichbar

Nachrichtenarchiv - 08.06.2021 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Zahlreiche Internetseiten großer Anbieter sind vorübergehend nicht erreichbar gewesen. Dies galt beispielsweise für die Seiten der britischen Regierung ebenso wie die von mehreren internationalen Medien. Betroffen waren unter anderem die Zeitung "Financial Times", der "Guardian", der US-Nachrichtensender CNN, die "New York Times" und die französische Zeitung "Le Monde". Die genaue Ursache für den Internet-Ausfall steht noch nicht fest, offenbar war ein Cloud-Service gestört, also ein virtueller Datenspeicher. Inzwischen sind die Webseiten wieder aufrufbar.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.06.2021 13:15 Uhr