Große Geschäfte in Bayern dürfen ab sofort wieder öffnen

München: Ab heute dürfen auch große Geschäfte in Bayern wieder öffnen. Die Verkaufsfläche muss aber auf 800 Quadratmeter begrenzt werden. Das hat Gesundheitsministerin Huml mitgeteilt - als Reaktion auf ein Urteil des höchsten Verwaltungsgerichts in Bayern. Der Gerichtshof hatte das Verkaufsverbot für Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern als verfassungswidrig eingestuft. Die Richter sahen eine grundgesetzwidrige Ungleichbehandlung mit kleineren Läden. Der Handelsverband Deutschland reagierte erfreut. Wie Präsident Läuger sagte, ist die Entscheidung in dreierlei Hinsicht wichtig und sinnvoll: Für die Händler, die Verbraucher und die Beschäftigten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2020 21:00 Uhr