27.04.2020 18:15 Uhr

München: Auch große Geschäfte in Bayern dürfen ab sofort wieder öffnen. Das hat Gesundheitsministerin Huml am Abend mitgeteilt. Allerdings müssen die Geschäfte ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter beschränken. Die Ministerin reagierte damit auf ein Urteil des höchsten Verwaltungsgerichts in Bayern. Es hatte das Verkaufsverbot für Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern als verfassungswidrig eingestuft. Die Richter am Verwaltungsgerichtshof erklärten die Ungleichbehandlung gegenüber kleineren Läden zum Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes. Sie verzichteten aber darauf, die Vorschrift der Staatsregierung außer Kraft zu setzen. Als Grund nannten sie die Notlage wegen der Corona-Pandemie.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.04.2020 18:15 Uhr