Große Demonstrationen im Sudan

Das Wetter: nachts bewölkt, ab morgen trocken

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht in Alpennähe immer mehr Auflockerungen. Sonst weiterhin bewölkt. Der Wetterdienst warnt vor starkem Tauwetter am östlichen Alpenrand. Tiefstwerte zwischen 10 und 0 Grad. Bis Sonntag weitgehend trocken, im Norden und Osten oft bewölkt; südlich der Donau freundlicher, mit besonders viel Sonne in Alpennähe. In den Nächten 9 bis 1 Grad, am Tag 8 bis 14 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.12.2021 17:15 Uhr