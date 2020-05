Große Demonstration in München geplant

Nachrichtenarchiv - 13.05.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Gegner der bisher geltenden Corona-Maßnahmen wollen am kommenden Wochenende in München mit zehntausend Teilnehmern demonstrieren. Das bestätigte Münchens Oberbürgermeister Reiter dem Bayerischen Rundfunk. Die Rede ist von einer Kundgebung auf der Theresienwiese. Ob sie in dieser Größe genehmigt wird, steht noch nicht fest. Bayerns Innenminister Herrmann kündigte unterdesen im Interview mit der "Passauer Neuen Presse" an, die Polizeipräsenz bei Demonstationen deutlich zu erhöhen, wo es nötig sei.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.05.2020 03:00 Uhr