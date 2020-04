Große christliche Kirchen begrüßen Wiederaufnahme von Gottesdiensten

Nachrichtenarchiv - 24.04.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die größten christlichen Kirchen begrüßen es, dass in Bayern ab dem 4. Mai wieder öffentliche Gottesdienste möglich sein sollen. Der evangelische Landesbischof Bedford-Strohm hat gesagt, viele Menschen hätten in diesen Wochen die Gemeinschaft und die Musik in den vertrauten Kirchen schmerzlich vermisst. Gleichzeitig dürfe aber auch die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus nicht aus den Augen verloren werden. Die katholische Erzdiözese München und Freising hat nach eigenen Angaben ein Hygienekonzept entwickelt. Es werde noch mit der Staatsregierung abgestimmt. Hygienekonzepte hat Staatskanzleichef Florian Herrmann als Voraussetzung für eine Wiederaufnahme von Gottesdiensten genannt. Die Besucher müssten auch Mund und Nase bedecken und zwei Meter Abstand zu anderen einhalten. Die Regelungen sollen für alle Glaubensgemeinschaften gelten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2020 23:00 Uhr