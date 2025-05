Große Bestürzung nach Messernangriff in Hamburg

Hamburg: Der Messerangriff am Hamburger Hauptbahnhof mit 18 Verletzten hat breites Entsetzen ausgelöst. Vier Opfer schweben in Lebensgefahr. Bundeskanzler Merz sprach von einer "bestürzenden" Nachricht, seine Gedanken seien bei den Opfern und ihren Angehörigen. Merz dankte den Einsatzkräften. Bundesinnenminister Dobrindt nannte es schockierend, wenn Reisende hinterhältig und feige attackiert werden. Laut der Polizei hatte gestern eine 39-Jährige am Bahnsteig offenbar wahllos auf ihre Opfer eingestochen. Die Deutsche wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Über das mögliche Motiv ist noch nichts bekannt. Laut Polizei gibt es Erkenntnisse, dass die Frau sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Der Zugverkehr läuft laut einer Bahn-Sprecherin wieder nach Plan.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2025 10:00 Uhr