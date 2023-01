Großdemonstration in Lützerath startet

Nachrichtenarchiv - 14.01.2023 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lützerath: Im Braunkohlerevier soll am Mittag eine Großdemonstration gegen den Abriss des mittlerweile unbewohnten Ortes beginnen. Die Polizei erwartet nach eigenen Angaben 8.000 Teilnehmer. Schon am Vormittag meldeten die Einsatzkräfte "regen Zulauf". Auch die schwedische Klimaaktivistin Thunberg hat angekündigt, die Proteste vor Ort zu unterstützen. Sie hatte gestern die verbliebenen Aktivisten in Lützerath besucht und den Einsatzkräften dabei gewaltsames Vorgehen vorgeworfen. Die Aachener Polizei wies das zurück. Nach einer ruhigen Nacht wollen die Beamten die Räumungsaktion im Dorf abschließen. Ein Sprecher der Einsatzkräfte sagte dem WDR, es seien noch einige Baumhäuser und Verschläge besetzt. Außerdem harrten offenbar noch zwei Menschen in einem unterirdischen Tunnel aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.01.2023 11:45 Uhr